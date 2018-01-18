|
|
|
Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 17:51
NetSerpent написав:
Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.
Это особенно заметно в контексте именно темы "Экономисты и бизнесмены предупреждают о кризисе...".
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1020
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:15
NetSerpent написав:
Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.
срочно гуглить термин "холодная война" (это на счет палок в колеса). А еще погуглить когда отменили продуктовые карточки в СССР и Англии (это на счет отрыва).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 3729 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:41
RomanTik написав: NetSerpent написав:
Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.
срочно гуглить термин "холодная война" (это на счет палок в колеса).
А погугли еще почему холодная война началась.
RomanTik написав:
А еще погуглить когда отменили продуктовые карточки в СССР и Англии (это на счет отрыва).
Ага. Вот только в СССР умудрились еще миллион (или полтора, никогда подсчетом людишек там не заморачивались) голодом уморить в 46-47-м. Все для того, чтобы нынешние совкодрочеры рапортовали, что в СССР отменили продуктовые карточки раньше Англии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2071
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|