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Економісти і бізнесмени
попереджають про кризу при зриві...

Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:51

  NetSerpent написав: Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.

Это особенно заметно в контексте именно темы "Экономисты и бизнесмены предупреждают о кризисе...".
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:15

  NetSerpent написав: Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.

срочно гуглить термин "холодная война" (это на счет палок в колеса). А еще погуглить когда отменили продуктовые карточки в СССР и Англии (это на счет отрыва).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:41

  RomanTik написав:
  NetSerpent написав: Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.

срочно гуглить термин "холодная война" (это на счет палок в колеса).


А погугли еще почему холодная война началась.

  RomanTik написав:А еще погуглить когда отменили продуктовые карточки в СССР и Англии (это на счет отрыва).


Ага. Вот только в СССР умудрились еще миллион (или полтора, никогда подсчетом людишек там не заморачивались) голодом уморить в 46-47-м. Все для того, чтобы нынешние совкодрочеры рапортовали, что в СССР отменили продуктовые карточки раньше Англии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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