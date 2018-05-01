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В Ірані планують
збагачувати уран

В Ірані планують збагачувати уран
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:41

В Ірані планують збагачувати уран

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник Організації з ядерної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді.

Дивися повний текст В Ірані планують збагачувати уран.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:41

Пора Штатам выводить свои заводы из Китая.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 02:47

К сожалению пострадает Украина.
Перспектива экспорта в Иран под угрозой санкций из США.
Уже можно отметить "попавших", в виде транспортных авиакомпаний.
А для АЭРБАСА это удар.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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