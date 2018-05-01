Про це заявив представник Організації з ядерної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді.
Дивися повний текст В Ірані планують збагачувати уран.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:41
В Ірані планують збагачувати уран
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Дивися повний текст В Ірані планують збагачувати уран.
Додано: Чет 07 чер, 2018 02:47
К сожалению пострадает Украина.
Перспектива экспорта в Иран под угрозой санкций из США.
Уже можно отметить "попавших", в виде транспортных авиакомпаний.
А для АЭРБАСА это удар.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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