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Кабмін врегулював питання
разових і щомісячних виплат...

Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:58

Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Дивися повний текст Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат постраждалим на Майдані.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:58

в таком случае логично поставить вопрос, а когда начнутся выплаты пострадавшим от майдана, а таких 90% в стране...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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