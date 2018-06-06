Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Дивися повний текст Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат постраждалим на Майдані.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:58
Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат постраждалим на Майдані.
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:58
в таком случае логично поставить вопрос, а когда начнутся выплаты пострадавшим от майдана, а таких 90% в стране...
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