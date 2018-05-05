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У ДФС говорять про перевиконання
плану зі збору податків

У ДФС говорять про перевиконання плану зі збору податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:05

У ДФС говорять про перевиконання плану зі збору податків

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Фіскальної служби.

Дивися повний текст У ДФС говорять про перевиконання плану зі збору податків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:05

Минимальная зарплата в Украине с 01.01.2017 по 31.12.2018 3200грн
с 01.01.2018 3723грн +16.3%
16,3% и 15,7% такое ощущение что сбор налогов зависит только от минималки.
p_a_l
 
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