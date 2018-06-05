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В українців за борги по
комуналці можуть відібрати...

В українців за борги по комуналці можуть відібрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 00:53

В українців за борги по комуналці можуть відібрати...

Пропонуємо до обговорення:
Практично будь-яка сума заборгованості може стати для постачальника комунальних послуг підставою для звернення до суду.

Дивися повний текст В українців за борги по комуналці можуть відібрати квартири - юрист.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 00:53

А что ЗУ Об исполнительном производстве от 02.06.2016 № 1404-VIII Статья 48 пункт 7 ->В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.....Отменили уже??? 20 минималок это - с 1 января 2018 года минимальная заработная плата 3723 гривны. То есть 3723 * 20 = 74460 грн.То есть вот при превышение сей суммы по ЗАКОНУ можно выставлять квартиру на торги.
Но надо понимать, что долги например за электрожнергию и по горячей воде не суммируются. То есть там позывач облэнерго, а по воде теплоконтора..Значит и суммы задолжности должны быть и там и там не менее 74460 грн а не вместе. Стоит учесть срок позывной давности 3 года. То есть именно за три года учитывается этот долг а не за 5 или 10 лет..В конкретном примере надо взять и наделать долгов по электрике например не менее 74+ тысяч за ТРИ года что бы попасть под суд на отчуждение жилья...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 02:43

  Джон написав:А что ЗУ Об исполнительном производстве от 02.06.2016 № 1404-VIII Статья 48 пункт 7 ->В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.....Отменили уже??? 20 минималок это - с 1 января 2018 года минимальная заработная плата 3723 гривны. То есть 3723 * 20 = 74460 грн.То есть вот при превышение сей суммы по ЗАКОНУ можно выставлять квартиру на торги.
Но надо понимать, что долги например за электрожнергию и по горячей воде не суммируются. То есть там позывач облэнерго, а по воде теплоконтора..Значит и суммы задолжности должны быть и там и там не менее 74460 грн а не вместе. Стоит учесть срок позывной давности 3 года. То есть именно за три года учитывается этот долг а не за 5 или 10 лет..В конкретном примере надо взять и наделать долгов по электрике например не менее 74+ тысяч за ТРИ года что бы попасть под суд на отчуждение жилья...

Эти тяжбы перспективны в том случае, если не было обращения "должника" к инстанции о прекращении поставления "услуг", или их не корректировки, не смотря на неоднократные обращения по их несоответствию заявленному качеству.
Т.Е, данные "услуги" были навязаны потребителю принудительно, и без надлежащего качества.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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