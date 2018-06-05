В українців за борги по комуналці можуть відібрати...

Додано: Чет 07 чер, 2018 00:53

А что ЗУ Об исполнительном производстве от 02.06.2016 № 1404-VIII Статья 48 пункт 7 ->В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.....Отменили уже??? 20 минималок это - с 1 января 2018 года минимальная заработная плата 3723 гривны. То есть 3723 * 20 = 74460 грн.То есть вот при превышение сей суммы по ЗАКОНУ можно выставлять квартиру на торги.

Но надо понимать, что долги например за электрожнергию и по горячей воде не суммируются. То есть там позывач облэнерго, а по воде теплоконтора..Значит и суммы задолжности должны быть и там и там не менее 74460 грн а не вместе. Стоит учесть срок позывной давности 3 года. То есть именно за три года учитывается этот долг а не за 5 или 10 лет..В конкретном примере надо взять и наделать долгов по электрике например не менее 74+ тысяч за ТРИ года что бы попасть под суд на отчуждение жилья...