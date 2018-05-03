RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росіянин виставив на продаж
своє життя за 6,8 млн рублів

Росіянин виставив на продаж своє життя за 6,8 млн рублів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 06:30

Росіянин виставив на продаж своє життя за 6,8 млн рублів

Пропонуємо до обговорення:
Житель російського Красноярська виставив на інтернет-аукціон «життя в Красноярську» у зв'язку з переїздом.

Дивися повний текст Росіянин виставив на продаж своє життя за 6,8 млн рублів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82414
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 06:31

Кому нужна собачья жизнь? Дорого)
Cytb
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів
R2 » Вів 05 чер, 2018 12:11
7 273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 18:24
papchik
Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 26 тра, 2018 19:05
32 2053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 17:53
yanyura
Українець намагався провезти в Росію 15,5 млн. рублів...
R2 » Чет 03 тра, 2018 17:34
3 213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 09:26
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.