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Росіянин виставив на продаж своє життя за 6,8 млн рублів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 06:30
Пропонуємо до обговорення:
Житель російського Красноярська виставив на інтернет-аукціон «життя в Красноярську» у зв'язку з переїздом.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 06:31
Кому нужна собачья жизнь? Дорого)
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