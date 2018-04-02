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Супрун розповіла, як
медустанови переходять на...

Супрун розповіла, як медустанови переходять на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:30

Супрун розповіла, як медустанови переходять на...

Пропонуємо до обговорення:
У липні фінансування нової моделі почнуть отримувати 149 медичних закладів первинної ланки

Дивися повний текст Супрун розповіла, як медустанови переходять на фінансування за новою моделлю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:30

Огласите весь спсок, пжалста.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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