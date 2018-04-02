У липні фінансування нової моделі почнуть отримувати 149 медичних закладів первинної ланки
Дивися повний текст Супрун розповіла, як медустанови переходять на фінансування за новою моделлю.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 07:30
Супрун розповіла, як медустанови переходять на...
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Дивися повний текст Супрун розповіла, як медустанови переходять на фінансування за новою моделлю.
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:30
Огласите весь спсок, пжалста.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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