Про це сказала директор департаменту економіки та фінансів водоканалу.
Дивися повний текст Тариф на холодну воду піднімуть на 50%.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:00
Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на холодну воду піднімуть на 50%.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:00
Надо не тарифы повышать, а делать оптимизацию расходов. Да и аудит бы внешний не помешал бы перед увеличением тарифов.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:09
Ну теперь народ, перед тем как в очередной раз захотеть в европу, десять раз подумает!
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:16
У руководства кроме как постоянно поднимать тарифы мозгов больше ни на что не хватает. Может хватит уже воровать? Умерьте аппетиты.
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