Про це сказала директор департаменту економіки та фінансів водоканалу.
Дивися повний текст Тариф на холодну воду піднімуть на 50%.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:00
Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на холодну воду піднімуть на 50%.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:00
Надо не тарифы повышать, а делать оптимизацию расходов. Да и аудит бы внешний не помешал бы перед увеличением тарифов.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:09
Ну теперь народ, перед тем как в очередной раз захотеть в европу, десять раз подумает!
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:16
У руководства кроме как постоянно поднимать тарифы мозгов больше ни на что не хватает. Может хватит уже воровать? Умерьте аппетиты.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:02
О да, жить в говне мечта многих ... Я, например, сейчас за холодную воду плачу аж 40 грн. Если это будет 60 это конечно будет беда-беда
Япония ни как не Европа , но посему то использует воду повторно для смыва.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:16
предлагаю персонально вам поднять до 400 грн/м3 - чтобы не почувствовали себя обделенным. Основная-то проблема в том, что все поднятия тарифов идут "от души": +30% на одно, 40% на другое, 50% на третье, а инфляцию нарисуют + 15% как ни в чем ни бывало. К вам в карман лезут, а вы отфукиваетесь - мол, мелочь-то какая.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:28
какое странное мышление! Если коммуналка недорогая, значит люди обязательно должны мечтать жить в "говне". А я то думал, что наоборот.
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