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Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала директор департаменту економіки та фінансів водоканалу.
Дивися повний текст Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
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R2
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:00
Надо не тарифы повышать, а делать оптимизацию расходов. Да и аудит бы внешний не помешал бы перед увеличением тарифов.
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idealstorm
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:02
Воду можно продавать по тарифу Антарктида+++
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Грйс-мэн
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:09
Ну теперь народ, перед тем как в очередной раз захотеть в европу, десять раз подумает!
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romio_33
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:16
У руководства кроме как постоянно поднимать тарифы мозгов больше ни на что не хватает. Может хватит уже воровать? Умерьте аппетиты.
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LOKY
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:02
romio_33 написав:
Ну теперь народ, перед тем как в очередной раз захотеть в европу, десять раз подумает!
О да, жить в говне мечта многих ... Я, например, сейчас за холодную воду плачу аж 40 грн. Если это будет 60 это конечно будет беда-беда
Япония ни как не Европа , но посему то использует воду повторно для смыва.
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ssnet
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:16
ssnet написав: romio_33 написав:
Ну теперь народ, перед тем как в очередной раз захотеть в европу, десять раз подумает!
О да, жить в говне мечта многих ... Я, например, сейчас за холодную воду плачу аж 40 грн. Если это будет 60 это конечно будет беда-беда
Япония ни как не Европа , но посему то использует воду повторно для смыва.
предлагаю персонально вам поднять до 400 грн/м3 - чтобы не почувствовали себя обделенным. Основная-то проблема в том, что все поднятия тарифов идут "от души": +30% на одно, 40% на другое, 50% на третье, а инфляцию нарисуют + 15% как ни в чем ни бывало. К вам в карман лезут, а вы отфукиваетесь - мол, мелочь-то какая.
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sequence
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:28
ssnet написав:
О да, жить в говне мечта многих ... Я, например, сейчас за холодную воду плачу аж 40 грн. Если это будет 60 это конечно будет беда-беда Япония ни как не Европа , но посему то использует воду повторно для смыва.
какое странное мышление! Если коммуналка недорогая, значит люди обязательно должны мечтать жить в "говне". А я то думал, что наоборот.
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romio_33
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:43
С Европой всё хорошо. Приведите инфраструктуру в порядок и хватит воровать!!!
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anton_gms
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:51
romio_33 написав: ssnet написав:
О да, жить в говне мечта многих ... Я, например, сейчас за холодную воду плачу аж 40 грн. Если это будет 60 это конечно будет беда-беда Япония ни как не Европа , но посему то использует воду повторно для смыва.
какое странное мышление! Если коммуналка недорогая, значит люди обязательно должны мечтать жить в "говне". А я то думал, что наоборот.
Приведите пример комфортной для жизни страны с дешевой коммуналкой.
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ssnet
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