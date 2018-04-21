Тариф на холодну воду піднімуть на 50%

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:55
Я только хотел сказать, что "европейская жизнь" должна вначале созреть в голове у каждого. А то у нас как обычно: хотим работать меньше, а получать больше. Далеко идти не надо - только что пришел с налоговой, куда САМ пришел за квитанцией на налог на недвижимость. Мне ее не дали, сказали "вам ничего платить не надо". В том году платил и в этом судя по расчетам должен (метраж не уменьшился), но они даже такое организовать не умеют. Зато штрафы там будь здоров! Сейчас снова пойду с листиком с расчетами. :))))
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:22
При официальной инфляции в 11% тарифы поднимают на 50%. Привет ворам у власти и 450ти дармоедам у корыта (а был референдум по которому их должно быть 300).
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:04
Они изначально были ниже чем надо. Сейчас из-за этого "приплыли". Какая изношенность фондов? Или надо доложатся когда города будет в фонтанах ? Львов с мусором уже дождался Я лучше сейчас буду платить больше, чем потом бесплатно таскать откуда-то воду и мыться в тазике.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:14
Насчет ГНИ забираю слова назад. Пришел оттуда - сказали "спите спокойно Вам платить не надо налог". Ничего не объяснили, но я так понял, что наш исполком принял нулевую ставку по налогу на недвишимость, оставили только налог на роскошь у кого дома+квартиры более 900 м.кв. Вобщем так.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:18
|