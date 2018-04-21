Тариф на холодну воду піднімуть на 50%

Додано: Чет 07 чер, 2018 11:55

Я только хотел сказать, что "европейская жизнь" должна вначале созреть в голове у каждого. А то у нас как обычно: хотим работать меньше, а получать больше. Далеко идти не надо - только что пришел с налоговой, куда САМ пришел за квитанцией на налог на недвижимость. Мне ее не дали, сказали "вам ничего платить не надо". В том году платил и в этом судя по расчетам должен (метраж не уменьшился), но они даже такое организовать не умеют. Зато штрафы там будь здоров! Сейчас снова пойду с листиком с расчетами. :))))