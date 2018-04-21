Тариф на холодну воду піднімуть на 50%

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:07
Они не нажрутся никогда. Если можно постоянно в разы поднимать цены на всё, то их будут поднимать вечно- жадности предела нет! Тем более скоро выборы, могут скинуть ненароком, надо же наскирдовать на случай всякий, а вдруг больше шанса не выпадет. И пофиг что не платят, если прижмет то будут отключать домами и с молотка квартиры за долги пулами продавать (закон кстати для этого уже давно подготовлен).
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:35
Темный и забитый народ-да. Умные же люди будут стремиться к европейскому пути развития Украины всегда.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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