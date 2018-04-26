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Тариф на холодну
воду піднімуть на 50%

Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:07

Они не нажрутся никогда. Если можно постоянно в разы поднимать цены на всё, то их будут поднимать вечно- жадности предела нет! Тем более скоро выборы, могут скинуть ненароком, надо же наскирдовать на случай всякий, а вдруг больше шанса не выпадет. И пофиг что не платят, если прижмет то будут отключать домами и с молотка квартиры за долги пулами продавать (закон кстати для этого уже давно подготовлен).
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:15

Re: Тариф на холодну воду піднімуть на 50%

А є в народу важілі впливу на це, та й загалом, на владу?
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:35

  romio_33 написав:Ну теперь народ, перед тем как в очередной раз захотеть в европу, десять раз подумает!

Темный и забитый народ-да. Умные же люди будут стремиться к европейскому пути развития Украины всегда.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:06

  SMOKE написав: Темный и забитый народ-да. Умные же люди будут стремиться к европейскому пути развития Украины всегда.

А что значит этот самый "европейский путь развития"? Если это борьба с коррупцией, то мы идём не туда, если потерять транзитные преимущества, то да это Украина уже почти отрымала.
Нет никакого европейского или другого пути развития. Это просто картинка, которую вбили людям в головы. Где стратегии развития, где реальная борьба с коррупцией, где эффективные реформы? Нет ничего. По факту я пока не вижу положительных результатов. Не оправдываю Януковича, но и перемен положительных не вижу.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:18

  romio_33 написав: А что значит этот самый "европейский путь развития"? Если это борьба с коррупцией, то мы идём не туда, если потерять транзитные преимущества, то да это Украина уже почти отрымала. Нет никакого европейского или другого пути развития. Это просто картинка, которую вбили людям в головы. Где стратегии развития, где реальная борьба с коррупцией, где эффективные реформы? Нет ничего. По факту я пока не вижу положительных результатов. Не оправдываю Януковича, но и перемен положительных не вижу.

А это такая отмазка, что-бы спокойно дрючить терпил и заполнять офшорные счета. Как видим отлично работает, а некоторые ещё и радостно подмахивают... уже даже без вазелина : )
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:21

  Forum написав:
  romio_33 написав: А что значит этот самый "европейский путь развития"? Если это борьба с коррупцией, то мы идём не туда, если потерять транзитные преимущества, то да это Украина уже почти отрымала. Нет никакого европейского или другого пути развития. Это просто картинка, которую вбили людям в головы. Где стратегии развития, где реальная борьба с коррупцией, где эффективные реформы? Нет ничего. По факту я пока не вижу положительных результатов. Не оправдываю Януковича, но и перемен положительных не вижу.

А это такая отмазка, что-бы спокойно дрючить терпил и заполнять офшорные счета. Как видим отлично работает, а некоторые ещё и радостно подмахивают... уже даже без вазелина : )

Не користуюся. Не дай можливість заробити на тобі.
Вода дана богом - ні копійки супостату!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:41

  Тризуб написав:А є в народу важілі впливу на це, та й загалом, на владу?

тільки прокльони залишились.
Настоящих буйных сразу в котлы загнали :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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