Тариф на холодну воду піднімуть на 50%

Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:44

Faceless написав: sergej написав: Беларусь Беларусь

Да прям комфортнее некуда Да прям комфортнее некуда

нормальная страна - жил в Минске долго на съемной квартире, счета более чем гуманные. Инфраструктура тоже норм - сначала строят дорогу (6 полосную), затем жилмассив. В городе, пусть вдвое меньшем Киева, добраться до другого конца города на тачке полчаса практически в любое время. Общественный транспорт дорогой, но этим летом мы догоним. Квартиры раза в полтора дороже Киева, но счета халявные - зимой, при более суровом климате счет на газ в частном доме 100 м2 (утепленный) без всяких субсидий 30 баксов. Дороги отличные, продукты чуть дороже, бензин дешевле - что вам еще надо? Старый жилфонд массово утепляют по госпрограмме - уже половину домов сделали: нигде нет такого убожества как у нас с лаптиками раскрашенного в разный цвет пенопласта и торчащими непонятно откуда кондерами. Что вам еще надо по комфорту? Скучно, там, правда, - нет откровенных де*** в парламенте и правительстве, шины не жгут, законы антинародные не принимают. Скукота..