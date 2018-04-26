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Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:19
барабашов написав:sequence
При курсе зайчика к доллару 2 получается вода с канализацией там стоит почти доллар куб, горячая - 40 баксов Гкал. Газ дешевле от воффки - отопление и гарячее водоснабжение дешевле. Воффка брестобендеровцев начнёт искать в Гродненских крыйивках - будет у них всё по ценам как у соседей-прибалтов.
а если не будет искать?
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sequence
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