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Тариф на холодну воду піднімуть на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:19
барабашов написав:sequence
При курсе зайчика к доллару 2 получается вода с канализацией там стоит почти доллар куб, горячая - 40 баксов Гкал. Газ дешевле от воффки - отопление и гарячее водоснабжение дешевле. Воффка брестобендеровцев начнёт искать в Гродненских крыйивках - будет у них всё по ценам как у соседей-прибалтов.
а если не будет искать?
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sequence
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Додано: Суб 09 чер, 2018 21:29
romio_33 написав: SMOKE написав:
Темный и забитый народ-да. Умные же люди будут стремиться к европейскому пути развития Украины всегда.
А что значит этот самый "европейский путь развития"? Если это борьба с коррупцией, то мы идём не туда, если потерять транзитные преимущества, то да это Украина уже почти отрымала.
Нет никакого европейского или другого пути развития. Это просто картинка, которую вбили людям в головы. Где стратегии развития, где реальная борьба с коррупцией, где эффективные реформы? Нет ничего. По факту я пока не вижу положительных результатов. Не оправдываю Януковича, но и перемен положительных не вижу.
А я вижу много изменений в лучшую сторону по факту и движения по реформам, хоть и не такое быстрое как хотелось бы. Но страна реабльно меняется в лучшую сторону- это неоспоримый факт. Проблема, что многие граждане не понимают, что такое европейский путь развития. У них это ассоциируется с тем, что им завтра скажут, что коммуналка будет на шару, а зп минимум пара тысяч баксов.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Нед 10 чер, 2018 11:50
состояние износа инженерных систем думаю до 80% . Как ремонтируют водопроводы мне рассказывал работяга из водоканала выкапывают трубу ! в место разрыва трубы забивают деревянный кол сверху делают хомут и закапывают ! да карл ! именно так без сварки КОЛЫШЕК деревянный и ХОМУТ из поручных материалов и сразу зарывают ибо если не дай бог кто упадет травмируеться, не имеют права оставить разрытым выкопанным, а через 2-3 дня опять в том же месте прорыв это хомута приезжают расскапывают снова вбивают колышек делают хомут закапывают ... и так по кругу ... раскопали колышек забили - закопали - раскопали колышек забили -раскопали ... сварка ? не не слышал ... сварщик один на весь миллионный город с одним сварочным аппаратом может через год и сварят вместо колышка ... ( это со слов работника трудяги водоканала , водитель аварийной бригады водоканала должен ремонтировать служебный транспорт за СВОЙ счет !!! )
Вода то утекает и за это я должен платить ?
это есть Львовская ситуация ! а ведь еще совсем недавно в 2009 году при министерстве Юлии Владимировны Тимошенко попилили многомиллионный кредит от ЕБРР на водоснабжение ( европейского банка реконструкции и развития) и у них ( Штаба Юли) хватило наглости вчера проводить соц опрос по телефону , " а знаете ли вы что при премьере Тимошенко во Львове провели реконструкцию водоснабжения " .
Станция водоочистки канализационных стоков в аварийном состоянии ! не справляется с возросшим населением так как была создана еще в далеком 1939 году +- когда во Львове жило несколько тысяч человек , а теперь учитывая студентов и т.д. и т.п. около миллиона ...
Куда ушли деньги ЕБРР по карманах Юлии Владимировны и компании
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