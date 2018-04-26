Тариф на холодну воду піднімуть на 50%

Додано: Нед 10 чер, 2018 11:50

состояние износа инженерных систем думаю до 80% . Как ремонтируют водопроводы мне рассказывал работяга из водоканала выкапывают трубу ! в место разрыва трубы забивают деревянный кол сверху делают хомут и закапывают ! да карл ! именно так без сварки КОЛЫШЕК деревянный и ХОМУТ из поручных материалов и сразу зарывают ибо если не дай бог кто упадет травмируеться, не имеют права оставить разрытым выкопанным, а через 2-3 дня опять в том же месте прорыв это хомута приезжают расскапывают снова вбивают колышек делают хомут закапывают ... и так по кругу ... раскопали колышек забили - закопали - раскопали колышек забили -раскопали ... сварка ? не не слышал ... сварщик один на весь миллионный город с одним сварочным аппаратом может через год и сварят вместо колышка ... ( это со слов работника трудяги водоканала , водитель аварийной бригады водоканала должен ремонтировать служебный транспорт за СВОЙ счет !!! )

Вода то утекает и за это я должен платить ?

это есть Львовская ситуация ! а ведь еще совсем недавно в 2009 году при министерстве Юлии Владимировны Тимошенко попилили многомиллионный кредит от ЕБРР на водоснабжение ( европейского банка реконструкции и развития) и у них ( Штаба Юли) хватило наглости вчера проводить соц опрос по телефону , " а знаете ли вы что при премьере Тимошенко во Львове провели реконструкцию водоснабжения " .

Станция водоочистки канализационных стоков в аварийном состоянии ! не справляется с возросшим населением так как была создана еще в далеком 1939 году +- когда во Львове жило несколько тысяч человек , а теперь учитывая студентов и т.д. и т.п. около миллиона ...

Куда ушли деньги ЕБРР по карманах Юлии Владимировны и компании

свинорыл