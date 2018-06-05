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Microsoft встановив
дата-центр на дні моря

Microsoft встановив дата-центр на дні моря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03

Microsoft встановив дата-центр на дні моря

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft створила підводний датацентр з 864 серверами, який використовує морську воду для ефективного охолодження

Дивися повний текст Microsoft встановив дата-центр на дні моря.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03

..чем кипятить воду в океане, не рациональнее ли обогревать населенные пункты за Полярным кругом?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:14

maestro71
Значить економічно недоцільно. Доставка туди електроенергії і прокладка дата-кабелів теж немало коштує.
Taras Rudko
 
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