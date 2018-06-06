Світовий банк має позитивний досвід співпраці з Києвом і налаштований на подальшу реалізацію інвестиційних програм.
Дивися повний текст Світовий банк планує інвестувати в транспортні інфраструктури в Києві.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:15
Світовий банк планує інвестувати в транспортні...
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Дивися повний текст Світовий банк планує інвестувати в транспортні інфраструктури в Києві.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:15
Мост П.-В. уже построили, метро запустили, приступаем к новым проектам. Балаболы
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