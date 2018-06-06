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Світовий банк планує
інвестувати в транспортні...

Світовий банк планує інвестувати в транспортні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:15

Світовий банк планує інвестувати в транспортні...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк має позитивний досвід співпраці з Києвом і налаштований на подальшу реалізацію інвестиційних програм.

Дивися повний текст Світовий банк планує інвестувати в транспортні інфраструктури в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:15

Мост П.-В. уже построили, метро запустили, приступаем к новым проектам. Балаболы
idealstorm
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