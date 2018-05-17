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Аліменти будуть
нараховувати по-новому

Аліменти будуть нараховувати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:18

Аліменти будуть нараховувати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний закон 6 червня 2017 року підписав президент Петро Порошенко.

Дивися повний текст Аліменти будуть нараховувати по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:19

К чему здесь такая новость? Вчера было 6 июня 2018 года, а не 2017! Уже давно работает новый механизм начисления.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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