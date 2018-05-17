Відповідний закон 6 червня 2017 року підписав президент Петро Порошенко.
Дивися повний текст Аліменти будуть нараховувати по-новому.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:18
Аліменти будуть нараховувати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аліменти будуть нараховувати по-новому.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:19
К чему здесь такая новость? Вчера было 6 июня 2018 года, а не 2017! Уже давно работает новый механизм начисления.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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