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Нумізматика та Боністика
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куплю монеты Украины,СССР,
царской России

куплю монеты Украины,СССР, царской России
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:17

куплю монеты Украины,СССР, царской России

ЦЕННЫЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ . КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
КИЕВСТАР+Viber+Whatsapp 0676160140,
ЛАЙФ 0930556129, МТС 0994406944

список монет Украины
1коп. 1994, 1996гг.
2коп. 1992, 1996, 2003гг.
5коп. 1994, 1996, 2001гг.
10коп. 2001гг.
25коп. 1995, 2001, 2003гг.
50коп. 2001, 2003гг.
1грн. 1992, 1994, 1995гг.
10, 25, 50коп. 1992г. герб вдавлен в средину - английский чекан

список монет СССР
1921г. серебро 10, 15, 20коп.
1925г. 1, 2 коп.
1927г. 2, 3, 5 коп.
1928г. 0, 5коп.
1930г. 1коп.
1931г. серебро 10, 15, 20коп.
1933г. 5коп.
1934г. 5, 10, 20коп.
1935г. 1, 2, 3, 5коп.
1936г. 5коп.
1937г. 5коп.
1941г. 5коп.
42г. 10, 15коп.
1944г. 10, 15коп.
1945г. 3, 5 коп.
1965г. 5, 10, 15, 20коп.
1966г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1967г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1968г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1969г. 5, 15, 20коп. 1руб.
1970г. 5, 15, 20, 50коп. 1руб.
1971г. 5, 15, 20, 50коп. 1руб.
1972г. 5, 15, 20коп. 1руб.
1973г. 15, 20коп. 1руб.
1974г. 15, 20коп. 1руб.
1975г. 15, 20, 50коп. 1руб.
1976г. 20, 50коп. 1руб.
1977г. 1руб.
1978г. 1руб.
1979г. 1руб.
1980г. 1руб.
1981г. 1руб.
1982г. 1руб.
1983г. 1руб.
1990г. 10коп. 5коп. только с буквой М справа от герба
1991 10коп. 20коп. без букв М и Л справа от герба

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dvetal
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:25

dvetal
еще добавлю таблицу ценных монет СССР с 1961 по 1991.
ПРОСЬБА ВСЕ ВОПРОСЫ И ФОТО СКИДЫВАТЬ В ВАЙБЕР 0676160140 ЛИБО ЛИЧКУ.
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ЛАЙФ 0930556129, МТС 0994406944
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dvetal
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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