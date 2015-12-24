куплю монеты Украины,СССР, царской России

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список монет Украины
1коп. 1994, 1996гг.
2коп. 1992, 1996, 2003гг.
5коп. 1994, 1996, 2001гг.
10коп. 2001гг.
25коп. 1995, 2001, 2003гг.
50коп. 2001, 2003гг.
1грн. 1992, 1994, 1995гг.
10, 25, 50коп. 1992г. герб вдавлен в средину - английский чекан
список монет СССР
1921г. серебро 10, 15, 20коп.
1925г. 1, 2 коп.
1927г. 2, 3, 5 коп.
1928г. 0, 5коп.
1930г. 1коп.
1931г. серебро 10, 15, 20коп.
1933г. 5коп.
1934г. 5, 10, 20коп.
1935г. 1, 2, 3, 5коп.
1936г. 5коп.
1937г. 5коп.
1941г. 5коп.
42г. 10, 15коп.
1944г. 10, 15коп.
1945г. 3, 5 коп.
1965г. 5, 10, 15, 20коп.
1966г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1967г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1968г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1969г. 5, 15, 20коп. 1руб.
1970г. 5, 15, 20, 50коп. 1руб.
1971г. 5, 15, 20, 50коп. 1руб.
1972г. 5, 15, 20коп. 1руб.
1973г. 15, 20коп. 1руб.
1974г. 15, 20коп. 1руб.
1975г. 15, 20, 50коп. 1руб.
1976г. 20, 50коп. 1руб.
1977г. 1руб.
1978г. 1руб.
1979г. 1руб.
1980г. 1руб.
1981г. 1руб.
1982г. 1руб.
1983г. 1руб.
1990г. 10коп. 5коп. только с буквой М справа от герба
1991 10коп. 20коп. без букв М и Л справа от герба