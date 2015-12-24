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куплю монеты Украины,СССР,
царской России

куплю монеты Украины,СССР, царской России
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:17

куплю монеты Украины,СССР, царской России

ЦЕННЫЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ . КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
КИЕВСТАР+Viber+Whatsapp 0676160140,
ЛАЙФ 0930556129, МТС 0994406944

список монет Украины
1коп. 1994, 1996гг.
2коп. 1992, 1996, 2003гг.
5коп. 1994, 1996, 2001гг.
10коп. 2001гг.
25коп. 1995, 2001, 2003гг.
50коп. 2001, 2003гг.
1грн. 1992, 1994, 1995гг.
10, 25, 50коп. 1992г. герб вдавлен в средину - английский чекан

список монет СССР
1921г. серебро 10, 15, 20коп.
1925г. 1, 2 коп.
1927г. 2, 3, 5 коп.
1928г. 0, 5коп.
1930г. 1коп.
1931г. серебро 10, 15, 20коп.
1933г. 5коп.
1934г. 5, 10, 20коп.
1935г. 1, 2, 3, 5коп.
1936г. 5коп.
1937г. 5коп.
1941г. 5коп.
42г. 10, 15коп.
1944г. 10, 15коп.
1945г. 3, 5 коп.
1965г. 5, 10, 15, 20коп.
1966г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1967г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1968г. 5, 10, 15, 20коп. 1руб.
1969г. 5, 15, 20коп. 1руб.
1970г. 5, 15, 20, 50коп. 1руб.
1971г. 5, 15, 20, 50коп. 1руб.
1972г. 5, 15, 20коп. 1руб.
1973г. 15, 20коп. 1руб.
1974г. 15, 20коп. 1руб.
1975г. 15, 20, 50коп. 1руб.
1976г. 20, 50коп. 1руб.
1977г. 1руб.
1978г. 1руб.
1979г. 1руб.
1980г. 1руб.
1981г. 1руб.
1982г. 1руб.
1983г. 1руб.
1990г. 10коп. 5коп. только с буквой М справа от герба
1991 10коп. 20коп. без букв М и Л справа от герба

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dvetal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:25

dvetal
еще добавлю таблицу ценных монет СССР с 1961 по 1991.
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dvetal
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:35

Немного хочу рассказать о монетах СССР номиналом рубль. есть два вида , это обиходные и юбилейные. ниже на фото приведет пример обиходного рубля СССР , такие рубли ценятся с 1966г. по 1983г, и стоят в разы дороже юбилейных. самый дорогой эторубль 1966 ,в отличном состоянии его цена иногда доходит до 1200грн, средняя цена таких рублей в среднем 300-400грн за один(штемпельные и из наборов дороже).

Всегда готов приобрести такие монеты для личной коллекции, либо просто подсказать их цену либо подсказать где можно их продать.

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ЛАЙФ 0930556129, МТС 0994406944
БЕСПЛАТНО ОЦЕНЮ ВАШИ ПРЕДМЕТЫ.Зображення
dvetal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:45

царские монеты Украины

дорого куплю и помогу оценить царские монеты России.Зображення
dvetal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:14

1 коп. 1967год шт.21

В принципе в списке интересующих Вас монет этой нету. Но решил уточнить может Вас заинтересует
У меня есть редкая монета 1коп. 1967год, шт. 2.1 отдал бы немного ниже каталожной стоимости.
lyopa974
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:23

ОСТОРОЖНО друзья,таблица уже не актуальная.
Цены умножились минимум на X2 за это время.
r0tmistr
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:24

Монета номиналом 10 копеек 1992года

Очень редкая попадается раз на миллион
dickidi1224
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:46

Ссср

2 копейки 1813 года, Екатеринбургский монетный двор. Метал - медь. Их у меня две.
ЕМ/НМ
+380930507082
 
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