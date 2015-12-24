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Нумізматика та Боністика
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куплю монеты Украины,СССР,
царской России

куплю монеты Украины,СССР, царской России
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:00

Re: куплю монеты Украины,СССР, царской России

  aleks-kiev написав:попались только несколько занятных монет
перепутки?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Завжди актуальна інфа в каталозі Монети України Максима Загреби!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:14

  Мизантрóп написав:
  aleks-kiev написав:попались только несколько занятных монет
перепутки?

Нет, я же писал - несколько монет сохран приличный.
25 коп. 1996 г. и 50 коп. 1994, похоже на 1АВ.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:17

  greenozon написав:Завжди актуальна інфа в каталозі Монети України Максима Загреби!

Не завжди актуальна. Тим більше, що виходить він раз на рік.
А Ви часом не Максим Загреба? :)
aleks-kiev
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