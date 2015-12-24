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куплю монеты Украины,СССР, царской России
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:00
aleks-kiev написав:
попались только несколько занятных монет
перепутки?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:14
Завжди актуальна інфа в каталозі Монети України Максима Загреби!
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greenozon
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:14
Мизантрóп написав: aleks-kiev написав:
попались только несколько занятных монет
перепутки?
Нет, я же писал - несколько монет сохран приличный.
25 коп. 1996 г. и 50 коп. 1994, похоже на 1АВ.
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aleks-kiev
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:17
greenozon написав:
Завжди актуальна інфа в каталозі Монети України Максима Загреби!
Не завжди актуальна. Тим більше, що виходить він раз на рік.
А Ви часом не Максим Загреба?
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aleks-kiev
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:11
Продать хочу
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grigorijanickii
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:27
нашел одну гривну 2010 года без аверса. возможно-ли ее продать？
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nikitenko290578
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:42
nikitenko290578 написав:
нашел одну гривну 2010 года без аверса. возможно-ли ее продать？
Без аверса? Интересно. Поспрашивайте на форуме Виолити. Если настоящий брак, то может стоить.
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ykrkozak
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:06
nikitenko290578 написав:
нашел одну гривну 2010 года без аверса. возможно-ли ее продать？
киньте фотку
якщо річ не підробка - буде добре вартувати!
є колекціонери, що в захваті від браків чеканки НБУ
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greenozon
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