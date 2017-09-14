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Камери фіксації порушень ПДР:
скільки їх буде за областями

Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20

Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать плани МВС щодо встановлення комплексів фотофіксації.

Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20

А дороги, разметка, отбойники, нормальные светофоры когда будут?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15

  Rainbow написав:А дороги, разметка, отбойники, нормальные светофоры когда будут?

а хіба за це МВС відповідає?
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:52

Rainbow Никогда.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:54

redmax11 А у нс хіба хтось, за щось, і колись відповідав?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:02

Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).
andretar
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