Про це свідчать плани МВС щодо встановлення комплексів фотофіксації.
Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20
Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:02
Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).
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