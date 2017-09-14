|
|
|
Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать плани МВС щодо встановлення комплексів фотофіксації.
Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82429
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20
А дороги, разметка, отбойники, нормальные светофоры когда будут?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15
Rainbow написав:
А дороги, разметка, отбойники, нормальные светофоры когда будут?
а хіба за це МВС відповідає?
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:52
Rainbow Никогда.
-
romiks2009
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 07.11.13
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:54
redmax11 А у нс хіба хтось, за щось, і колись відповідав?
-
romiks2009
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 07.11.13
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:02
Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).
-
andretar
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:46
andretar написав:
Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).
Порушник не загине в автокастрофі, і заплатить податки, так що виграють всі.
-
megabrualdeath
-
-
- Повідомлень: 586
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2670
|133003
|
Вів 05 чер, 2018 21:56
ceba
|
|5
|162
|
|
|2
|69
|
|