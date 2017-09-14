Про це свідчать плани МВС щодо встановлення комплексів фотофіксації.
Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20
Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:02
Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:46
Порушник не загине в автокастрофі, і заплатить податки, так що виграють всі.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:55
Re: Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областя
так что, чем больше вы нарушаете, тем больше вы помогаете всем вокруг и государству.
а если еще бухой за рулём, вообще приравненый к герою. сарказм.
а вообще, ничего не мешает соблюдать правила прямо сейчас.
п.с. кстати, в Харькове знаю несколько мест, где можно повесить камеры и 100% проезжающих машин нарушит правила.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:42
Re: Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областя
камеры это не так плохо, но в наших реалиях...
есть пример как их используют в Севастополе, сперва установили сотни камер в городе, но народ привык и перестал нарушать. После этого они начали менять все знаки и теперь по трассе знаки 50+20 (было 90+20), кое где 20+20 поставили, в городе 40+20... официально это для снижения смертности, а по факту для того чтобы рубить деньги... Или плати штрафы или мучайся как в аду...
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