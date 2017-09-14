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Камери фіксації порушень ПДР:
скільки їх буде за областями

Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20

Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать плани МВС щодо встановлення комплексів фотофіксації.

Дивися повний текст Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:20

А дороги, разметка, отбойники, нормальные светофоры когда будут?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15

  Rainbow написав:А дороги, разметка, отбойники, нормальные светофоры когда будут?

а хіба за це МВС відповідає?
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:52

Rainbow Никогда.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:54

redmax11 А у нс хіба хтось, за щось, і колись відповідав?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:02

Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).
andretar
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:46

  andretar написав:Rainbow, то есть дороги, разметка, отбойники - это то, что мешает водителям соблюдать ПДД? От нарушения ПДД и безнаказанности водителей за эти нарушения страдает гораздо больше людей, чем от отсутствия отбойников и разметки. Я только за, чтобы они были везде, но давайте не смешивать мух и котлеты. От камер все только выиграют (кроме самих нарушителей).

Порушник не загине в автокастрофі, і заплатить податки, так що виграють всі.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:55

Re: Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областя

  megabrualdeath написав:Порушник не загине в автокастрофі, і заплатить податки, так що виграють всі.

так что, чем больше вы нарушаете, тем больше вы помогаете всем вокруг и государству.
а если еще бухой за рулём, вообще приравненый к герою. сарказм.
а вообще, ничего не мешает соблюдать правила прямо сейчас.
п.с. кстати, в Харькове знаю несколько мест, где можно повесить камеры и 100% проезжающих машин нарушит правила.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:42

Re: Камери фіксації порушень ПДР: скільки їх буде за областя

камеры это не так плохо, но в наших реалиях...
есть пример как их используют в Севастополе, сперва установили сотни камер в городе, но народ привык и перестал нарушать. После этого они начали менять все знаки и теперь по трассе знаки 50+20 (было 90+20), кое где 20+20 поставили, в городе 40+20... официально это для снижения смертности, а по факту для того чтобы рубить деньги... Или плати штрафы или мучайся как в аду...
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