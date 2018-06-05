Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталя Бойко.
Дивися повний текст Україна готується до нульового транзиту після будівництва "Північного потоку-2".
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:34
Україна готується до нульового транзиту після...
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Дивися повний текст Україна готується до нульового транзиту після будівництва "Північного потоку-2".
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:34
Вспоминается разговор Тараса Бульбы с сыном: Ну что помогли тебе твои ляхи.
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