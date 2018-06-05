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Україна готується до
нульового транзиту після...

Україна готується до нульового транзиту після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:34

Україна готується до нульового транзиту після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталя Бойко.

Дивися повний текст Україна готується до нульового транзиту після будівництва "Північного потоку-2".
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:34

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