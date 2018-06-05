Україна готується до нульового транзиту після...

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“Розуміємо, що доведеться зробити з тією інфраструктурою, яка у нас є. Частину інфраструктури доведеться закрити, тому що нам потрібний певний обсяг транзиту для того, щоб її утримувати і щоб це було фінансово вигідно”, – пояснила заступник міністра енергетики.
А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться. Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью. PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..
Джон написав:А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться. Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью. PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..
В ваших предложениях не заложен "интерес" керманычей
Джон написав:А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться. Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью. PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..
Схема понятна, но слишком уж незатейлива и прозрачна. Не по-пацански. Что на такой схеме своруешь, копейки? Лучше пущай сгниет. Живой пример был в прошлом году, когда мы вернули Европе часть средств на оборудование приграничных КПП. Причина банальна - наглые европейцы на полном серьезе потребовали, чтобы за все потраченное подробно отчитались. Блин, ну и кому такая "помощь" нужна? Вот вам, господа европейцы, в рожу ваши деньги - подавитесь жлобы!
Cудя по последним новостям, заголовок темы вполне имеет право на жизнь. Швеция дала разрешение на «Северный поток-2» 07.06.2018, 16:32
Швеция стала третьей страной ЕС, которая выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», который пройдет в шведской исключительной экономической зоне в акватории Балтийского моря. Таким образом, поскольку проект получил разрешения также от Германии и Финляндии. Проблемой остается только Дания: Nord Stream 2 AG пока по-прежнему не получила разрешения на прокладку в территориальных водах страны.