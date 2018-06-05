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Україна готується до
нульового транзиту після...

Україна готується до нульового транзиту після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:34

Україна готується до нульового транзиту після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталя Бойко.

Дивися повний текст Україна готується до нульового транзиту після будівництва "Північного потоку-2".
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Вспоминается разговор Тараса Бульбы с сыном: Ну что помогли тебе твои ляхи.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:34

Так у нас "война", "агрессия", или "мир-дружба-жвачка" и "торговое партнёрство"?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:36

“Розуміємо, що доведеться зробити з тією інфраструктурою, яка у нас є. Частину інфраструктури доведеться закрити, тому що нам потрібний певний обсяг транзиту для того, щоб її утримувати і щоб це було фінансово вигідно”, – пояснила заступник міністра енергетики.

Короче - готовьте ваши денежки
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:41

А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться.
Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью.
PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42

  Грйс-мэн написав:Так у нас "война", "агрессия", или "мир-дружба-жвачка" и "торговое партнёрство"?

Для низов - "война" и "а то Путин нападет", но там, где есть профит для верхов, - "торговое партнерство"
Гибридная война называется)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:45

  Джон написав:А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться.
Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью.
PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..

В ваших предложениях не заложен "интерес" керманычей
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48

  Джон написав:А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться.
Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью.
PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..

Схема понятна, но слишком уж незатейлива и прозрачна.
Не по-пацански. Что на такой схеме своруешь, копейки?
Лучше пущай сгниет.
Живой пример был в прошлом году, когда мы вернули Европе часть средств на оборудование приграничных КПП. Причина банальна - наглые европейцы на полном серьезе потребовали, чтобы за все потраченное подробно отчитались.
Блин, ну и кому такая "помощь" нужна?
Вот вам, господа европейцы, в рожу ваши деньги - подавитесь жлобы!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:14

Cудя по последним новостям, заголовок темы вполне имеет право на жизнь.
Швеция дала разрешение на «Северный поток-2»
07.06.2018, 16:32
Швеция стала третьей страной ЕС, которая выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», который пройдет в шведской исключительной экономической зоне в акватории Балтийского моря. Таким образом, поскольку проект получил разрешения также от Германии и Финляндии. Проблемой остается только Дания: Nord Stream 2 AG пока по-прежнему не получила разрешения на прокладку в территориальных водах страны.

https://www.kommersant.ru/doc/3651888
Волгарь
 
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