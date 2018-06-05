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Україна готується до нульового транзиту після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:03
Россия заинтересована в работоспособности ГТС Украины. Украина тоже финансово заинтересована. Надеюсь отношения нормализуются до того как ГТС придет в негодность.
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nik1
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