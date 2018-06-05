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Україна готується до
нульового транзиту після...

Україна готується до нульового транзиту після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:03

Россия заинтересована в работоспособности ГТС Украины. Украина тоже финансово заинтересована. Надеюсь отношения нормализуются до того как ГТС придет в негодность.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:35

А что с газом у Туркмен, они торгуют сейчас газом? Когда-то Тимошенко, ездила к ним контракты подписывать, у них была цена ниже российской, только потом братская Россия сама стала всё выкупать. За 25 лет Ашхабад не узнать, как будто другое государство, при Союзе был как райцентр, с аэропортом как автостанция. Сейчас туркмены не захотят Украине продать газ, или братская Россия не даст по своей территории прокачать? Но ведь она в Европу через нашу территорию его транспортирует.
1007qwert
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