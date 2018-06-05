Україна готується до нульового транзиту після...

Додано: Чет 07 чер, 2018 21:35
А что с газом у Туркмен, они торгуют сейчас газом? Когда-то Тимошенко, ездила к ним контракты подписывать, у них была цена ниже российской, только потом братская Россия сама стала всё выкупать. За 25 лет Ашхабад не узнать, как будто другое государство, при Союзе был как райцентр, с аэропортом как автостанция. Сейчас туркмены не захотят Украине продать газ, или братская Россия не даст по своей территории прокачать? Но ведь она в Европу через нашу территорию его транспортирует.