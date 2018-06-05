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Україна готується до нульового транзиту після...
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:03
Россия заинтересована в работоспособности ГТС Украины. Украина тоже финансово заинтересована. Надеюсь отношения нормализуются до того как ГТС придет в негодность.
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nik1
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:35
А что с газом у Туркмен, они торгуют сейчас газом? Когда-то Тимошенко, ездила к ним контракты подписывать, у них была цена ниже российской, только потом братская Россия сама стала всё выкупать. За 25 лет Ашхабад не узнать, как будто другое государство, при Союзе был как райцентр, с аэропортом как автостанция. Сейчас туркмены не захотят Украине продать газ, или братская Россия не даст по своей территории прокачать? Но ведь она в Европу через нашу территорию его транспортирует.
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1007qwert
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Додано: Чет 07 чер, 2018 23:12
1007qwert написав:
Сейчас туркмены не захотят Украине продать газ, или братская Россия не даст по своей территории прокачать? Но ведь она в Европу через нашу территорию его транспортирует.
оказывается, что сейчас весь газ, который раша прокачивает, расийский.
даже если туркменский газ купила германия, он всё равно расийский.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 07 чер, 2018 23:46
Джон написав:
А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться.
Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью.
PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..
фишка в том что система газопроводов по Украине мало относится к хранилищу. Например надо Кривому Рогу 0.5 ярда кубов и европейцам 0.5 ярда, европейцы оплатили и в районе Харькова зашли эти 0.5 ярда, только они пошли не к западной границе а по трубопроводу в Кривой Рог. А европейскому заказчику уже подняли из хранилища. И так оно со многими городами Украины, система так построена. Нет вообще транзита то всю систему надо переделывать или даже новые газопроводы тянуть. Еще на малых объемах возникнет проблема как систему заполнять.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:29
1007qwert написав:
А что с газом у Туркмен, они торгуют сейчас газом? Когда-то Тимошенко, ездила к ним контракты подписывать, у них была цена ниже российской, только потом братская Россия сама стала всё выкупать. За 25 лет Ашхабад не узнать, как будто другое государство, при Союзе был как райцентр, с аэропортом как автостанция. Сейчас туркмены не захотят Украине продать газ, или братская Россия не даст по своей территории прокачать? Но ведь она в Европу через нашу территорию его транспортирует.
Геополитически туркменский газ принадлежит Китаю. Точно также газ Ирана/Катара геополитически принадлежит Индии.
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cisukr
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