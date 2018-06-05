Україна готується до нульового транзиту після...

Джон написав:

А может просто дать к хранилищу доступ всем желающим? Захотели закупили себе 1000 кубов газа закачали в хранилище оплатили хранение и все..качай из него когда тебе надо. Только за транспортировку плати.. но за не и так платить приходиться.Для того же среднего бизнеса оно актуально, да и населению..хоть и не так но купил себе пару тысяч кубов, оплатил хранение и вопрос с отоплением и газом для плиты тебя уже на пару лет не волнует. А что мешает тем же трейдерам закупать газ летом и продавать в ЕС зимой когда он дорогой? Ведь СП1/2 они могут качать газа хоть и много но сглаживать пики они не могут полностью.PS Но для этого у керманычей надо хоть минимальное присутствие мозгов а не .. "закрыть". Тут ума не надо((..