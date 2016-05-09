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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:03
Россия заинтересована в работоспособности ГТС Украины. Украина тоже финансово заинтересована. Надеюсь отношения нормализуются до того как ГТС придет в негодность.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:35
А что с газом у Туркмен, они торгуют сейчас газом? Когда-то Тимошенко, ездила к ним контракты подписывать, у них была цена ниже российской, только потом братская Россия сама стала всё выкупать. За 25 лет Ашхабад не узнать, как будто другое государство, при Союзе был как райцентр, с аэропортом как автостанция. Сейчас туркмены не захотят Украине продать газ, или братская Россия не даст по своей территории прокачать? Но ведь она в Европу через нашу территорию его транспортирует.
Додано: Чет 07 чер, 2018 23:12
Re: Україна готується до нульового транзиту після...
оказывается, что сейчас весь газ, который раша прокачивает, расийский.
даже если туркменский газ купила германия, он всё равно расийский.
Додано: Чет 07 чер, 2018 23:46
фишка в том что система газопроводов по Украине мало относится к хранилищу. Например надо Кривому Рогу 0.5 ярда кубов и европейцам 0.5 ярда, европейцы оплатили и в районе Харькова зашли эти 0.5 ярда, только они пошли не к западной границе а по трубопроводу в Кривой Рог. А европейскому заказчику уже подняли из хранилища. И так оно со многими городами Украины, система так построена. Нет вообще транзита то всю систему надо переделывать или даже новые газопроводы тянуть. Еще на малых объемах возникнет проблема как систему заполнять.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:29
Геополитически туркменский газ принадлежит Китаю. Точно также газ Ирана/Катара геополитически принадлежит Индии.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:39
Есть большие сомнения, что Россия успеет вернуть Крым, выплатить компенсации, убрать руссофашню с Донбасса и передать путло под суд до окончания строительства Сев.потока. Это уже сейчас нужно делать для потепления отношений. По-другому, никак. Крови много украинцев руссофашня пролила. Тут многое предстоит РФ сделать, чтобы полностью это сгладить
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:06
Re: Україна готується до нульового транзиту після...
Все предвиделось, поэтому ничего страшного. В свободных подземельях можно шампиньоны выращивать. Или жилье организовать)) Недополученный ярд компенсировать комунальными. Главное - остаточный прощавай
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:51
Экономика ЕС растет, увеличивается потребление газа. Объемов хватит и На Сп1 и на Сп2, Турецкому и Украинскому. Газпром ежегодно увеличивает экспорт. Все пути будут загружены.
имхо
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:22
Оказывается что Россия газ из Туркменистана не импортирует уже пару лет. Вот это поворот!? Газовые аналитики
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:44
Он весь идет в Китай. И не смотря на это официвльный курс доллара в Туркмении 3,5 маната, черный -29!!!.
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