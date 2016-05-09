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Україна готується до нульового транзиту після...
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55
[quote="4382836:vasiliybayb
Оказывается что Россия газ из Туркменистана не импортирует уже пару лет. Вот это поворот!? Газовые аналитики
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А какая причина? У туркмен запасы сократились или раша своего накачала столько что хранить негде? Или китайцы цену лучше предложили?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:05
А какая причина? У туркмен запасы сократились или раша своего накачала столько что хранить негде? Или китайцы цену лучше предложили?
Элементарный империализм - РФ просто не пускает туркменский газ в Европу и на Украину (как в 90-е, когда он шел на Украину по бартеру). Из-за этого в начале 10-х был скандал. А вместе с Ираном - через Каспий в Азербайджан и далее в Турцию/Европу
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:06
ребе Нок написав:
фишка в том что система газопроводов по Украине мало относится к хранилищу. Например надо Кривому Рогу 0.5 ярда кубов и европейцам 0.5 ярда, европейцы оплатили и в районе Харькова зашли эти 0.5 ярда, только они пошли не к западной границе а по трубопроводу в Кривой Рог. А европейскому заказчику уже подняли из хранилища. И так оно со многими городами Украины, система так построена. Нет вообще транзита то всю систему надо переделывать или даже новые газопроводы тянуть. Еще на малых объемах возникнет проблема как систему заполнять.
+1. Достаточно вспомнить март этого года и акцию "прикрути". и как собираются решать эту проблему керманычи в случае прекращения транзита - неизвестно.
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