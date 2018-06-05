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Україна готується до
нульового транзиту після...

Україна готується до нульового транзиту після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55

[quote="4382836:vasiliybayb
Оказывается что Россия газ из Туркменистана не импортирует уже пару лет. Вот это поворот!? Газовые аналитики :mrgreen:[/quote]
А какая причина? У туркмен запасы сократились или раша своего накачала столько что хранить негде? Или китайцы цену лучше предложили?
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:05

А какая причина? У туркмен запасы сократились или раша своего накачала столько что хранить негде? Или китайцы цену лучше предложили?

Элементарный империализм - РФ просто не пускает туркменский газ в Европу и на Украину (как в 90-е, когда он шел на Украину по бартеру). Из-за этого в начале 10-х был скандал. А вместе с Ираном - через Каспий в Азербайджан и далее в Турцию/Европу
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:06

  ребе Нок написав: фишка в том что система газопроводов по Украине мало относится к хранилищу. Например надо Кривому Рогу 0.5 ярда кубов и европейцам 0.5 ярда, европейцы оплатили и в районе Харькова зашли эти 0.5 ярда, только они пошли не к западной границе а по трубопроводу в Кривой Рог. А европейскому заказчику уже подняли из хранилища. И так оно со многими городами Украины, система так построена. Нет вообще транзита то всю систему надо переделывать или даже новые газопроводы тянуть. Еще на малых объемах возникнет проблема как систему заполнять.

+1. Достаточно вспомнить март этого года и акцию "прикрути". и как собираются решать эту проблему керманычи в случае прекращения транзита - неизвестно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:20

RomanTik зато известно кто за это будет платить
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:48

  Волгарь написав:
А какая причина? У туркмен запасы сократились или раша своего накачала столько что хранить негде? Или китайцы цену лучше предложили?

Элементарный империализм - РФ просто не пускает туркменский газ в Европу и на Украину (как в 90-е, когда он шел на Украину по бартеру). Из-за этого в начале 10-х был скандал. А вместе с Ираном - через Каспий в Азербайджан и далее в Турцию/Европу

Скорее элементарный капитализм - Туркменистан просил за 1к кубов 240 долларов. Россия хотела 130 потому как дороже проще свой продавать. Итог - не договорились.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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