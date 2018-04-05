|
|
Huawei допоможе створити тестовий майданчик для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei приєднається до розвитку проекту "Центр транспортних інновацій".
Дивися повний текст Huawei допоможе створити тестовий майданчик для Hyperloop у Дніпрі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82425
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:31
Омелян, ты своим коштом туды поехал? Мы тебя туда не посылали
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1379
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:22
Ну вот же! Я знал что седня и про гиперлуп тоже будет!
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему