Компанія Huawei приєднається до розвитку проекту "Центр транспортних інновацій".
Дивися повний текст Huawei допоможе створити тестовий майданчик для Hyperloop у Дніпрі.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:31
Huawei допоможе створити тестовий майданчик для...
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Дивися повний текст Huawei допоможе створити тестовий майданчик для Hyperloop у Дніпрі.
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