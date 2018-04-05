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Huawei допоможе створити
тестовий майданчик для...

Huawei допоможе створити тестовий майданчик для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:31

Huawei допоможе створити тестовий майданчик для...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei приєднається до розвитку проекту "Центр транспортних інновацій".

Дивися повний текст Huawei допоможе створити тестовий майданчик для Hyperloop у Дніпрі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:31

Омелян, ты своим коштом туды поехал? Мы тебя туда не посылали
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:22

Ну вот же! Я знал что седня и про гиперлуп тоже будет!
vitali_kalinin
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