За таке рішення проголосували 289 депутатів.
Дивися повний текст Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:19
Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:15
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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