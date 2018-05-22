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Рада призначила аудитором
НАБУ Володимира Василенка

Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:19

Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка

Пропонуємо до обговорення:
За таке рішення проголосували 289 депутатів.

Дивися повний текст Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка.
R2
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82 роки???Ще радянської закваски.Люди, схаменіться.
sena_2008atp
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82 года аудитором НАБУ?!! Иллюзионизм в исполнении
Moimir
 
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KOKS
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дедушка старый, ему все равно..
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:05

Re: Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка

там целая династия
Кандидат в аудиторы Бюро Владимир Василенко оказался отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко

Сын одного из кандидатов в аудиторы НАБУ Владимира Василенко, будучи действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, участвовал в собеседованиях ВККС с некоторыми скандальными судьями и принятии положительных решений по ним. Об этом заявляют в Центре противодействия коррупции.


http://news.liga.net/politics/news/syn- ... sudey-tspk
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:12

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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:12

  19yuriy91 написав:там целая династия
Кандидат в аудиторы Бюро Владимир Василенко оказался отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко

Сын одного из кандидатов в аудиторы НАБУ Владимира Василенко, будучи действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, участвовал в собеседованиях ВККС с некоторыми скандальными судьями и принятии положительных решений по ним. Об этом заявляют в Центре противодействия коррупции.


http://news.liga.net/politics/news/syn- ... sudey-tspk


Как обычно. Клановое общество
Грйс-мэн
 
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