Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка
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Кандидат в аудиторы Бюро Владимир Василенко оказался отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко
Сын одного из кандидатов в аудиторы НАБУ Владимира Василенко, будучи действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, участвовал в собеседованиях ВККС с некоторыми скандальными судьями и принятии положительных решений по ним. Об этом заявляют в Центре противодействия коррупции.
Кандидат в аудиторы Бюро Владимир Василенко оказался отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко
Сын одного из кандидатов в аудиторы НАБУ Владимира Василенко, будучи действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, участвовал в собеседованиях ВККС с некоторыми скандальными судьями и принятии положительных решений по ним. Об этом заявляют в Центре противодействия коррупции.