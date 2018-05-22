|
|
Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:50
"соси-сиськи - социалистический"
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор