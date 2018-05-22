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Рада призначила аудитором
НАБУ Володимира Василенка

Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:50

"соси-сиськи - социалистический"
nik1
 
Повідомлень: 1023
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