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Маск показав тизер нового
кросовера Tesla Model Y (фото)

Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24

Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Презентація Tesla Model Y запланована на 15 березня 2019 року, а виробництво почнеться в 2020 році.

Дивися повний текст Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24

До развязки осталась одна модель.
vitali_kalinin
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