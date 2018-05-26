Презентація Tesla Model Y запланована на 15 березня 2019 року, а виробництво почнеться в 2020 році.
Дивися повний текст Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото).
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24
Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)
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Дивися повний текст Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото).
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